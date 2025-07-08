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19:54, 8 июля 2025Россия

Бывшего главу штаба Надеждина лишили гражданства России

Политтехнолога Кисиева лишили гражданства РФ за дестабилизацию общества
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @kisievdt

Родившегося в Крыму политтехнолога Дмитрия Кисиева, возглавлявшего ранее избирательный штаб Бориса Надеждина, лишили гражданства России, полученного им в 2014 году. Об этом он рассказал в личном Telegram-канале.

В сообщении указано, что его обвинили в негативном влиянии «на политическую и социальную стабильность общества».

«Ни много ни мало, создаю угрозу национальной безопасности», — добавил он.

К публикации Кисиев также приложил скриншот заключения управления по защите конституционного строя ФСБ РФ, подписанное заместителем руководителя Второй службы, начальником управления ведомства Алексеем Жало.

Данное решение политтехнолог намерен обжаловать.

Ранее стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова также лишили российского гражданства.

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