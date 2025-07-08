Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:48, 8 июля 2025Путешествия

Экс-стюардесса лучшей авиакомпании мира описала свою зарплату фразой «цифры шокируют»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @rimmer_mila

Российская стюардесса, уволившаяся из одной из лучших авиакомпаний мира, описала свою зарплату в эконом-классе фразой «цифры шокируют». Своими впечатлениями она поделилась в блоге @rimmer_mila в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, оклад бортпроводницы составляет 4,5 тысячи дирхам (95 тысяч рублей), а за количество часов, проведенных в самолете, сотрудник получает еще около 6-7 тысяч дирхам в месяц (127-148 тысяч рублей). Также им выдают на обед около 1 тысячи дирхам в месяц (21,2 тысячи рублей).

В сумме в месяц выходит около 12 тысяч дирхам (255 тысяч рублей).

Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

    В России начали выдавать гранты на свадебные расходы

    Бывшего главу штаба Надеждина лишили гражданства России

    Названо место прощания с экс-министром транспорта Старовойтом

    Сразу десять населенных пунктов попали под удары ВСУ в российском регионе

    Экс-стюардесса лучшей авиакомпании мира описала свою зарплату фразой «цифры шокируют»

    Российская пара поселила в «однушке» полсотни кошек и бросила

    Звездная стилистка назвала самый модный бюстгальтер

    Россиян призвали никогда не есть дачные грибы

    На Украине назвали допуск российских фехтовальщиков на чемпионат мира плевком в лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости