Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:07, 8 июля 2025Экономика

Инновационные трамваи появятся в России

Мишустин: Инновационный пятисекционный трамвай появится в России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

В будущем в российских городах появится инновационный пятисекционный трамвай отечественного производства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По словам Мишустина, новые трамваи отличаются вместительностью и комфортом. Площадки для их производства разместили в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе.

«Скоро этот инновационный транспорт можно будет увидеть на улицах наших городов», — отметил Мишустил. При этом точная дата запуска трамвая не уточняется.

Ранее стал известен срок запуска беспилотного трамвая в Москве. Общественный транспорт без водителей начнет работать в столице в автономном режиме осенью 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аферисты, заговорщики, коррупционеры. Какие высокопоставленные чиновники России и СССР покончили с собой и чем они известны?

    В Узбекистане решили проверять религиозную литературу

    Два брата избили полицейских в аэропорту Европы и попали на видео

    В Туве нашли пропавшего двое суток назад трехлетнего мальчика

    Маленькая чихуахуа спасла провалившегося в расщелину в горах мужчину

    Рогов рассказал о продвижении ВС России в сторону Запорожья

    Роспотребнадзор сообщил о случае заражения человека смертельным вирусом от летучей мыши

    Инновационные трамваи появятся в России

    Дачникам назвали два способа спасения растений в жару

    В Ленобласти испытали «Северный ветер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости