Инновационные трамваи появятся в России

Мишустин: Инновационный пятисекционный трамвай появится в России

В будущем в российских городах появится инновационный пятисекционный трамвай отечественного производства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По словам Мишустина, новые трамваи отличаются вместительностью и комфортом. Площадки для их производства разместили в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе.

«Скоро этот инновационный транспорт можно будет увидеть на улицах наших городов», — отметил Мишустил. При этом точная дата запуска трамвая не уточняется.

Ранее стал известен срок запуска беспилотного трамвая в Москве. Общественный транспорт без водителей начнет работать в столице в автономном режиме осенью 2025 года.