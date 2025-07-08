Иран опроверг слова Трампа

Багаи опроверг заявление Трампа о просьбе Ирана о встрече с США

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран якобы просил о встрече с американскими переговорщиками, не соответствует действительности. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС.

«От нас не поступало никаких запросов на встречу с американской стороной», — сказал он.

Уточняется, что, по словам Трампа, Тегеран «попросил о встрече» и заявил, что, если в результате переговоров удастся «зафиксировать что-нибудь на бумаге, будет хорошо».

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров о ядерной программе. Он отметил, что сейчас есть неопределенность в связи с этим.