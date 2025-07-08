В России ответили на опубликованную посольством ФРГ карту с издевкой над флагом СССР

Депутат Журова: Запад будет планово работать над тем, чтобы дискредитировать РФ

Запад будет продолжать планово работать над тем, чтобы дискредитировать Россию, в том числе и исторически, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответила на опубликованную посольством ФРГ карту с издевкой над флагом СССР.

«К сожалению, дальше пропаганда будет еще больше. На это и деньги будут выделяться. Сейчас США увеличили расходы на НАТО, в том числе на пропаганду. Поэтому, наверное, нам предстоит увидеть еще и не такие картинки. Они будут планово работать над тем, чтобы нашу страну и дальше дискредитировать, причем даже исторически», — прокомментировала Журова.

Ранее посольство ФРГ в России опубликовало карту оккупационных зон послевоенной Германии с издевкой над флагом СССР — советская оккупационная зона отмечена флажком с изображением черного серпа и молота в белом круге на красном фоне.

В действительности на флаге СССР серп и молот золотого цвета расположены на красном фоне в верхнем углу. Дизайн флага, использованного на карте, напоминает флаг нацистской Германии времен Гитлера, где черная свастика изображена в белом круге на красном фоне.

