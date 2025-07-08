Королева Елизавета II перед смертью признала принца Гарри предателем

Королева Великобритании Елизавета II перед смертью признала принца Гарри предателем. Об этом изданию Daily Beast рассказали бывшие придворные и приближенные британской королевской семьи.
Как пишет королевский биограф Салли Беделл Смит, Елизавета II с самого начала относилась к Меган Маркл с подозрением. Когда Гарри и Меган поженились, королева была ими недовольна.
В конечном счете королева чувствовала себя преданной Гарри, и, когда в интервью Опре он и Меган обрушились на институт, которому она посвятила всю свою жизнь, это предательство стало окончательным. Мы его знали, поэтому для нас было абсолютным шоком, что он на это пошел, особенно учитывая, что супруг королевы тогда был при смерти
По словам друга королевской семьи, конфликт с Гарри произошел в самый неподходящий момент.
Не забывайте: в последние годы королева тяжело болела — у нее был рак костей. Она знала, что умирает: едва видела, едва стояла на ногах, едва двигалась. И тут внук ее так подвел. Для нее это стало настоящим ударом
Приближенный принца Уильяма и Кейт Миддлтон утверждает, что королевская семья винит в этом Меган Маркл. Родственники считают Гарри недалеким человеком, на которого легко повлиять, а Меган, по их мнению, этим пользуется.
Меган увидела в нем шанс стать самой знаменитой женщиной на планете. Потом до нее дошло, какой скучной будет их королевская жизнь, и она решила безжалостно выжать из ситуации все, что можно. Таков их взгляд
Ранее сообщалось, что самым популярным членом королевской семьи, по данным социологических опросов, оказалась супруга Уильяма Кейт Миддлтон. К ней хорошо относятся 76 процентов британцев. Принц занимает второе место с 73 процентами. При этом у него несколько больше ненавистников: 21 процент против 15 процентов у Кейт.