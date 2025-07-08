Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 8 июля 2025Россия

Медведев одним словом прокомментировал решение Трампа возобновить поставки оружия Киеву

Медведев о том, как России реагировать на поставки США оружия Киеву: Никак
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев одним словом прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Киеву. Реакцию на слова Трампа политик опубликовал в Telegram.

По словам Медведева, России «никак» не следует реагировать на это решение главы США — должную реакцию Москвы он описал одним этим словом.

Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак

Дмитрий Медведев

Ранее в России пошутили о превращении Трампа в его предшественника Джо Байдена после слов о поставках оружия.

Материалы по теме:
«Или жизнь с Россией, или бесконечная война» Дмитрий Медведев — о будущем Украины, врагах, Навальном и конечной цели СВО
«Или жизнь с Россией, или бесконечная война»Дмитрий Медведев — о будущем Украины, врагах, Навальном и конечной цели СВО
22 февраля 2024
«Было очевидно, что надо поговорить со всеми» Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами
«Было очевидно, что надо поговорить со всеми»Что Дмитрий Медведев думает об Алексее Навальном, деле Егора Жукова и общении с журналистами
6 декабря 2019

Трамп заявлял, что разочаровался в президенте России Владимире Путине и пообещал Владимиру Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить себе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший контрактник продал секретную информацию ВСУ. За нее он получил 6 тысяч рублей

    Поклонская порассуждала об Украине и заключении мира

    Самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке и получил повреждения

    Два китайских самолета опасно сблизились в небе над городом России

    Лукашенко получил козу в подарок

    Овечкин вернулся в Россию

    Москвичей предупредили об опасности

    Раскрыты подробности смерти депутата-оппонента Макрона

    Верховный суд России разрешил воровской жаргон на заседаниях

    Стало известно о пострадавшей при возгорании нескольких машин на парковке в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости