Медведев одним словом прокомментировал решение Трампа возобновить поставки оружия Киеву

Медведев о том, как России реагировать на поставки США оружия Киеву: Никак

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев одним словом прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Киеву. Реакцию на слова Трампа политик опубликовал в Telegram.

По словам Медведева, России «никак» не следует реагировать на это решение главы США — должную реакцию Москвы он описал одним этим словом.

Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак Дмитрий Медведев

Ранее в России пошутили о превращении Трампа в его предшественника Джо Байдена после слов о поставках оружия.

Трамп заявлял, что разочаровался в президенте России Владимире Путине и пообещал Владимиру Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить себе.