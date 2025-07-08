Мужчина побежал навстречу самолету в аэропорту Европы и угодил в двигатель

Corriere della Sera: Мужчину засосало в двигатель самолета в Италии

Неизвестный мужчина побежал навстречу самолету в аэропорту Европы, угодил в двигатель и не выжил. Об этом 8 июля сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, несчастный случай произошел в аэропорту Бергамо Орио-аль-Серио в Италии. 35-летний мужчина бросил машину на стоянке у авиагавани, забежал внутрь и сумел пробраться на закрытую территорию, где были припаркованы лайнеры. Как раз в этот момент один из самолетов выруливал на взлет — он направлялся в Астурию.

Побежавшего навстречу воздушному судну мужчину засосало в двигатель. Работа авиагавани была приостановлена на два часа.

Ранее самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя. 30 июня Airbus A320neo с пассажирами на борту выполнял рейс из Нерюнгри в Москву.