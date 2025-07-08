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02:01, 8 июля 2025Забота о себе

Мужчинам назвали неочевидную причину болезненного секса и проблем с потенцией

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Дисфункция мышц тазового дна все чаще встречается у мужчин, предупредил уролог Дэвид Шустерман. Как эта проблема может ухудшить качество жизни, он рассказал Daily Mail.

Шустерман указал, что хотя дисфункция мышц тазового дна не связана с раком и другими смертельно опасными заболеваниями, отсутствие лечения может привести к проблемам с потенцией, болезненному сексу, недержанию мочи, хроническим запорам и инфекциям мочевого пузыря. В связи с этим врач посоветовал мужчинам не игнорировать такие симптомы, как частые позывы к мочеиспусканию, сложности с дефекацией, боли в прямой кишке и мочевом пузыре, а также проблемы с эрекцией.

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Уролог также предупредил, что неприятное состояние может быть спровоцировано не только ожирением, травмами, возрастными изменениями или хирургическим вмешательством, но и привычками здорового образа жизни. Так, по его словам, перенапряжение или ослабление мышц тазового дна может быть следствием увлечения мужчины силовым тренингом.

Ранее уролог Марк Гадзиян назвал ключевые причины проблем с потенцией. По его словам, трудности с достижением эрекции могут возникнуть из-за диабета и болезней сердца.

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