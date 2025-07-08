Полковник Бо заявил об осознании Европой необходимости диалога с Россией

Европа осознала необходимость диалога с Россией, однако очередные попытки ставить ультиматумы ни к чему не приведут. Такое мнение выразил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, звонок французского президента Эммануэля Макрону главе РФ Владимиру Путину был отчаянным шагом всего Европейского союза, а не только Парижа. «Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины», — пояснил Бо.

По его словам, несмотря на то, что в Европе наконец признали необходимость диалога, там совершенно не понимают, как его выстраивать и на каких условиях. «Россия побеждает на Украине. (...) Никакое давление на Москву не поможет, и это, к сожалению, так и не поняли в Европе, Макрон в том числе. Они пытаются ставить ультиматумы, но подкреплять их совершенно нечем», — резюмировал эксперт.

Ранее газета Strategic Culture порекомендовала Макрону после телефонного разговора с Путиным перестать поддерживать Украину в военном и экономическом плане.