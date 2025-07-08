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11:17, 8 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе признали успехи Российской армии в конфликте на Украине

FT: ВС РФ с ноября самыми быстрыми темпами продвигаются на восточном направлении
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) с ноября стремительно продвигаются на восточном направлении в рамках спецоперации на Украине. Успехи Российской армии в конфликте признала британская газета Financial Times (FT).

«Войска Москвы с ноября самыми быстрыми темпами продвигаются на восточных полях сражений, угрожая нескольким важным опорным пунктам Украины», — говорится в материале западного издания.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Бессаловку в Сумской области. Как добавили в Минобороны России, село заняли подразделения российской группировки войск «Север».

Перед этим ведомство отчиталось о взятии под контроль села Поддубное бойцами группировки «Восток», а также Соболевки, которое заняли подразделения группировки «Запад». Кроме того, сообщалось о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Предтечино в Донецкой народной республике.

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