Назван процент зачисленных в российские школы детей мигрантов

Музаев: По новым правилам в школы РФ зачислен 1 ребенок мигрантов из 25

Лишь один из 25 детей мигрантов смог поступить в российскую школу по новым правилам за два месяца после их введения. Слова главы Госпотребнадзора Анзора Музаева приводит телеканал «Царьград» в Telegram.

По словам главы ведомства, всего 4 процента детей иностранцев были зачислены в общеобразовательные учреждения. Из-за отсутствия документов некоторые дети даже не были допущены к тестированию, а из допущенных с заданием не справились 80 процентов, отметил Музаев.

Глава Роспотребнадзора сообщил, что приветствует желание иностранцев устроить своих детей в школы. Однако для этого необходимо иметь полный пакет документов, указал он.

Ранее в Госдуме предложили выдворять из страны тех мигрантов, чьи дети не посещают учебные учреждения. Депутат Сардана Авксентьева привела статистику, согласно которой в Москве обучаются только 25 тысяч детей мигрантов из 80 тысяч проживающих в городе. Существующее положение она назвала системной проблемой.