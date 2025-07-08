Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 8 июля 2025Россия

Назван процент зачисленных в российские школы детей мигрантов

Музаев: По новым правилам в школы РФ зачислен 1 ребенок мигрантов из 25
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Лишь один из 25 детей мигрантов смог поступить в российскую школу по новым правилам за два месяца после их введения. Слова главы Госпотребнадзора Анзора Музаева приводит телеканал «Царьград» в Telegram.

По словам главы ведомства, всего 4 процента детей иностранцев были зачислены в общеобразовательные учреждения. Из-за отсутствия документов некоторые дети даже не были допущены к тестированию, а из допущенных с заданием не справились 80 процентов, отметил Музаев.

Глава Роспотребнадзора сообщил, что приветствует желание иностранцев устроить своих детей в школы. Однако для этого необходимо иметь полный пакет документов, указал он.

Ранее в Госдуме предложили выдворять из страны тех мигрантов, чьи дети не посещают учебные учреждения. Депутат Сардана Авксентьева привела статистику, согласно которой в Москве обучаются только 25 тысяч детей мигрантов из 80 тысяч проживающих в городе. Существующее положение она назвала системной проблемой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    Над российским регионом сбили украинские БПЛА

    На Украине умерла пытавшаяся спасти сына от мобилизации женщина

    Вероятность отказа Китая от сотрудничества с Россией из-за требования Европы оценили

    Уроженку Украины лишили российского гражданства

    Стала известна исполнительница главной роли в «Мистер и Миссис Смит» с Эйдельштейном

    ФСБ разрешили конвоировать обвиняемых и осужденных в российские суды

    Опрокинутый микроавтобус с пострадавшими россиянами попал на видео

    Снуп Догг оценил погоню полицейских за нарушителем на электроскутере в Магнитогорске

    Примаков призвал определиться с отношением к странам СНГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости