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06:31, 8 июля 2025Наука и техника

Названа неочевидная польза фисташек

CDN: Порция фисташек перед сном улучшает микрофлору кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LEON_PHOTOGRAPHY / Shutterstock / Fotodom

Замена обычного вечернего перекуса на порцию фисташек может благотворно повлиять на кишечную микрофлору у людей с преддиабетом. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания. Результаты их работы опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

В исследовании участвовал 51 взрослый с преддиабетом. В течение двух 12-недельных периодов они поочередно получали либо стандартный углеводный перекус (например, 1–2 ломтика цельнозернового хлеба), либо около 57 граммов фисташек перед сном. У всех участников собирали и анализировали образцы стула, чтобы оценить состав микробиоты.

Оказалось, что ночной перекус фисташками усиливает рост полезных бактерий Roseburia и представителей семейства Lachnospiraceae. Эти микроорганизмы вырабатывают масляную кислоту (бутурат) — вещество, которое питает клетки кишечника, поддерживает иммунитет и уменьшает воспаление. Также после диеты с фисташками снижалось количество потенциально вредных бактерий, включая Blautia hydrogenotrophica, которая может быть связана с риском болезней почек и сердца.

Авторы подчеркивают: влияние на микробиом может объяснять потенциальную пользу фисташек при нарушении обмена веществ. Однако прямую связь с профилактикой диабета еще предстоит подтвердить.

Ранее стало известно, что грецкие орехи полезны для сердца и мозга, однако их возможная роль в профилактике онкозаболеваний оставалась неясной. Оказалось, регулярное употребление орехов может значительно снизить воспаление и замедлить развитие предраковых изменений в кишечнике.

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