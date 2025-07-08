Названы категории россиян в зоне риска по отказам в выдаче шенгена

Одинокие женщины оказались в зоне риска по отказам в выдаче шенгенских виз

Страны Европы чаще отказывают одиноким женщинам в выдаче шенгенских виз. Категории россиян, которые находятся в зоне риска, назвала основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр.

В перечне оказались незамужние женщины в возрасте 25-45 лет без детей, фрилансеры и индивидуальные предприниматели, у которых нет движения средств на счетах, а также заявители, не способные объяснить цель поездки.

По словам Котляр, причины для отказов в выдаче шенгена в последнее время стали жестче и не всегда очевидны. Например, не получить документ могут туристы, которые подают заявку на визу в консульство одной страны, а едут в другую.

Также поводом для отказа может стать сокрытие факта наличия недвижимости в Европе, неоплаченный отель, неубедительный маршрут и ошибки в анкете.

Ранее россиянам назвали главную причину отказа в шенгенских визах. Ей оказалась подделка документов.