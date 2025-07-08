Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:22, 8 июля 2025Мир

Нетаньяху высказался о смене власти в Иране

Нетаньяху: Решение о смене власти в Иране должен принимать народ республики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Решение о смене власти в Иране должен принимать народ исламской республики. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает ТАСС.

«Я думаю, это зависит от иранского народа», — подчеркнул он. Нетаньяху также отметил, что необходимо постоянно следить за ситуацией, чтобы еврейскому государству не пришлось повторять военную операцию против Ирана. При этом политик не ответил на вопрос о том, считает ли он ее завершенной.

Это уже третья личная встреча лидеров двух стран в этом году.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль принял предложение о временном 60-дневном перемирии в Газе. Он также пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС, что в случае отказа от прекращения огня группировке станет «только хуже».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

    В Москве мигрант изнасиловал женщину в хиджабе

    Найдена скрытая причина сердечно-сосудистых заболеваний

    Нетаньяху высказался о смене власти в Иране

    На Западе объяснили звонок Макрона Путину

    Папарацци сняли 47-летнего Тома Брэди с голым торсом под душем

    Военблогер сообщил об ударе «Геранями» по Николаеву

    Уничтожение дронов ВСУ антидроновым дроном сняли на видео

    Повторяемая девушкой во время секса шутка разрушила ее половую жизнь с возлюбленным

    Пленный солдат ВСУ обратился к сослуживцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости