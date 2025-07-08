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08:31, 8 июля 2025Забота о себе

Объяснена причина возникновения сексуального влечения к другим людям в браке

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Мимолетное сексуальное влечение к другим людям — это часть человеческой натуры, поэтому появление подобных чувств у женатых пар к другим людям вполне естественно, считает психолог Манприт Даффар-Поттивал. В беседе с Metro она рассказала, как научиться контролировать подобные эмоциональные порывы.

Даффар-Поттивал убеждена, что заключение брака автоматически не отключает в человеке эротическое влечение к другим людям. По ее словам, оно может возникнуть непроизвольно в любой момент, независимо от удовлетворенности семейной жизнью.

При этом, по словам психолога, совсем другое дело — это эмоциональная привязанность. В отличие от влечения, которое возникает спонтанно, привязанность можно контролировать.

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Чтобы научиться этому, специалистка посоветовала заняться самоанализом. «Спросите себя, есть ли в отношениях неудовлетворенные потребности, скука или даже импульсивность», — проинструктировала она. Далее психолог рекомендовала ограничить любые взаимодействия с объектом влечения и начать уделять больше внимания и заботы постоянному партнеру.

Даффар-Поттивал добавила, что о влечении к другим людям не стоит сообщать супругу, так как это лишь расстроит обоих. Однако она считает важным поговорить, если влечение не проходит, усиливается и перерастает в эмоциональную связь. Психолог подчеркнула, если такая ситуация повторяется в каждых отношениях, это может быть признаком избегающего типа привязанности. В этом случае для решения проблемы может потребоваться терапия, заключила она.

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли объяснила скрытый подтекст любви женщин к большим пенисам. По ее мнению, многие говорят, что им нравятся большие размеры, из-за неуверенности в себе.

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