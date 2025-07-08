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17:20, 8 июля 2025Силовые структуры

Обманувшие более 240 россиян члены преступного сообщества приговорены к длительным срокам

В Москве осудили членов преступного сообщества, обманувших более 240 человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве осудили членов преступного сообщества, обманувших более 240 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Они осуждены по статьям 210 («Создание преступного сообщества и участие в нем») и 158 («Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, Дмитрий Шолдышев и Артем Либеров в период с 10 марта по 19 августа 2020 года руководили подразделениями преступного сообщества, деятельность которого была направлена на хищение имущества граждан. Уголовное дело в отношении организатора и других участников выделено в отдельное производство.

В соответствии с преступным планом они с разных номеров звонили потерпевшим и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, предлагали помощь в отмене якобы несанкционированных трансакций. Для этого они запрашивали реквизиты банковских карт. Затем под предлогом перевода средств на безопасный счет приобретали со счетов пострадавших телефоны в магазинах электроники. О проведенных операциях они сообщали Шолдышеву, который руководил курьерами.

В роли курьеров выступали Дмитрий Кулазин, Андрей Солодухин, Александра Тарасова, Дарья Штырлина, Елисавета Нейман, Феликс Петровский, Александра Федорова, Виктор Леухин, Артем Николаев, Александра Полякова, Никита Батвинский, Альберт Вагин и другие неустановленные лица. Они получали оформленные на них телефоны и передавали их членам преступного сообщества, которые осуществляли продажу похищенного под контролем Либерова в одном из столичных торговых центров.

От их действий пострадал 241 человек на сумму более 85 миллионов рублей. Свою вину подсудимые не признали, сказав, что выполняли только функции курьеров.

Суд приговорил их к срокам от 8 до 17 лет в колониях строгого и общего режима.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали еще одного организатора хищений у бойцов СВО.

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