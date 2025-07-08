Определены скрытые предвестники болезни Альцгеймера

eBioMedicine: Болезнь Альцгеймера развивается по четырем характерным траекториям

Ученые из UCLA Health впервые выявили четыре характерные траектории, по которым у человека может развиться болезнь Альцгеймера. Вместо того чтобы рассматривать отдельные факторы риска, исследование — опубликованное в журнале eBioMedicine — проанализировало более 24 тысяч историй болезни и выявило повторяющиеся диагностические цепочки, предшествующие заболеванию.

Специалисты определили четыре основных «пути» к болезни: через психические расстройства, нарушения мозговой деятельности, постепенное когнитивное снижение и сосудистые заболевания. Оказалось, что, например, депрессия, идущая следом за гипертонией, может быть сильным предиктором будущей деменции. Именно последовательность диагнозов, а не их наличие по отдельности, стала ключевым прогностическим фактором.

Машинное обучение и продвинутые алгоритмы помогли подтвердить закономерности на данных из масштабной базы All of Us, охватывающей разнообразные группы населения. Это открывает путь к более раннему выявлению болезни, персонализированной профилактике и прерыванию «вредных цепочек» до развития необратимых нарушений.

Авторы подчеркивают: понимание того, как поэтапно развивается болезнь Альцгеймера, может радикально изменить подходы к диагностике и лечению.

Ранее ученые выяснили, что регулярная езда на велосипеде может защищать мозг от возрастных изменений. Согласно масштабному исследованию, такая активность снижает риск деменции и болезни Альцгеймера почти на четверть.