Открытки на День семьи, любви и верности: скачать 70+ картинок и поздравлений

«Лента.ру» опубликовала подборку открыток и поздравлений с Днем семьи

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. Дата приходится на День памяти Петра и Февронии — эти православные святые стали примером супружеской любви, поэтому именно с ними связали главный семейный праздник. Широко отмечать этот день не принято, а вот поздравить мужа, жену и знакомых будет уместно. «Лента.ру» приводит более 70 готовых открыток и поздравлений, которые можно отправить в соцсетях и мессенджерах.

Общие

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Красивая картинка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

С Днем семьи, любви и верности! Пусть все заботы и тревоги обходят вашу семью стороной, а в доме всегда царит тепло и взаимопонимание.

Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ваша любовь была тихой гаванью и надежной опорой.

Красивая открытка на День семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Красивая открытка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

С Днем семьи! Цените каждый миг рядом с дорогими людьми. Пусть верность и нежность всегда будут с вами.

Любви, верности, семейного тепла! Пусть ваше счастье будет простым и искренним, как этот праздник.

Душевная картинка для поздравления с Днем семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Оригинальная открытка на День семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

С праздником! Пусть ваша семья будет самым надежным причалом в любой непогоде.

С Днем семьи, любви и верности! Желаю, чтобы ваши сердца всегда понимали друг друга без слов.

Оригинальная открытка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Поздравляю с Днем семьи! Пусть в вашем союзе будет много терпения, поддержки и душевного тепла.

С праздником Петра и Февронии! Желаю вашей семье крепкого тыла, а любви — быть верной путеводной звездой.

Картинка с душевным поздравлением на День семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

С Днем семьи, любви и верности! Храните самое дорогое — ваше общее счастье и доверие.

Поздравляю! Пусть ваш семейный очаг согревает любовью и светом верности каждый день.

Красивая открытка на День семьи, любви и верности

Для семьи

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Открытки для любимых на День семьи Изображение: «Шедеврум»

Пусть ваш союз, как мудрая история Петра и Февронии, крепнет с каждым годом. Желаю, чтобы взаимопонимание было вашей основой, терпение — опорой в трудную минуту, а любовь и верность — тем неиссякаемым источником, из которого вы черпаете радость и силы каждый день. Храните тепло вашего очага!

Картинка с душевным поздравлением на День семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Открытки для любимых на День семьи Изображение: Dall-E 3

С прекрасным праздником — Днем семьи, любви и верности! Пусть он напомнит вам о самом главном: о бесценности близких людей рядом. Желаю, чтобы ваша семья всегда была союзом, в котором царят уважение, поддержка и абсолютное доверие. Пусть ваша любовь, пройдя через годы, станет только глубже и мудрее, а верность будет вашей самой надежной защитой от любых невзгод. Берегите друг друга!

Открытка на День семьи, любви и верности с теплыми словами Изображение: «Шедеврум»

Красивая открытка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Этот праздник — прекрасный повод еще раз сказать «спасибо» своим родным за их присутствие в вашей жизни. Желаю, чтобы в вашем доме никогда не иссякали детский смех, мудрость старших, взаимопонимание между супругами. Пусть ваша любовь будет тем компасом, что ведет вас через все бури, а верность — крепкой нитью, связывающей ваши сердца навсегда.

Красивая открытка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Трогательная картинка для близких на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Дорогая семья! Желаю вам самого ценного: чтобы каждый ваш день был наполнен искренней заботой друг о друге. Пусть нежность станет вашим привычным языком, а умение прощать и понимать — вашей суперсилой. Желаю, чтобы ваша любовь, как символ праздника — ромашка, оставалась чистой, светлой и такой же прочной, несмотря ни на что. Пусть верность будет вашим осознанным выбором каждый день!

Трогательная картинка для близких на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Открытка на День семьи, любви и верности с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

Пусть этот праздник принесет в ваш дом еще больше тепла, света и осознания, как вам повезло встретить друг друга. Желаю, чтобы ваша семья была местом силы, куда всегда хочется возвращаться, где вас ждут, понимают и любят такими, какие вы есть. Пусть любовь согревает ваши души, а верность дает уверенность в завтрашнем дне и друг в друге. Цените каждый миг вместе!

Красивая картинка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Желаю, чтобы ваш брак был таким же крепким и вдохновляющим, как союз Петра и Февронии. Пусть ваша любовь не знает границ, а доверие друг к другу будет бесконечным. Желаю вам мудрости в решении любых вопросов, терпения в минуты испытаний и непрекращающейся нежности в повседневности. Пусть ваша верность станет самым надежным фундаментом общего счастья.

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Оригинальная открытка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Дорогие мои! Этот праздник — о главных человеческих ценностях. Желаю, чтобы ваша семья всегда цвела, как сад, где каждый чувствует себя нужным и любимым. Пусть любовь будет вашим ежедневным вдохновением, а верность — той несокрушимой стеной, за которой спокойно и надежно. Пусть в вашем доме звучит смех, царят мир и то непередаваемое чувство, что ты дома, среди самых родных сердец.

Оригинальная открытка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Желаю, чтобы ваш семейный корабль всегда уверенно шел по волнам жизни. Пусть любовь будет вашим попутным ветром, наполняющим паруса, а верность — крепким якорем, который удержит в любой шторм. Пусть взаимопонимание будет вашим компасом, а поддержка друг друга — самой надежной командой. Желаю вам тихих семейных вечеров, радостных праздников и осознания, что вы — одно целое.

Оригинальная открытка на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Пусть этот день станет еще одним кирпичиком в крепости вашего семейного счастья. Желаю, чтобы вы всегда находили время для душевных разговоров, теплых объятий и простых радостей вместе. Пусть ваша любовь с годами обретает новые, еще более глубокие оттенки, а верность остается вашей нерушимой клятвой. Берегите то удивительное чувство дома и единения, которое дарит семья.

Открытка на День семьи, любви и верности с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Дорогие друзья! Пусть ваша семья будет самым надежным тылом, самым искренним праздником и самым теплым местом на земле.

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Для жены

Любимая! Спасибо тебе за наш уютный дом, за терпение, нежность и твою мудрость. Ты мой самый надежный тыл и главная радость. Пусть наша любовь только крепнет с каждым днем!

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Дорогая жена! Поздравляю с праздником! Спасибо, что ты рядом, что веришь в меня и создаешь наше семейное счастье каждый день. Желаю тебе бесконечного тепла в душе и спокойствия. Знай, что мои любовь и верность — только твои.

Душевная картинка для поздравления с Днем семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Моя единственная! Ты не просто жена, ты мой дом, мое вдохновение и мой самый близкий человек. Спасибо за каждую улыбку, за поддержку и за нашу семью. Люблю тебя и верю в нас!

Душевная картинка для поздравления с Днем семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Любимая моя женщина! Спасибо тебе за то, что ты есть, за твою заботу, понимание и безграничное терпение. Желаю, чтобы наша любовь всегда была светлой и сильной, как в первый день, а верность — само собой разумеющейся. Ценю тебя бесконечно!

Открытки для любимых на День семьи Изображение: «Шедеврум»

Дорогая! В этот праздник хочу сказать тебе главное: спасибо за то, что ты со мной, за нашу семью, за общие мечты и будни. Ты делаешь мою жизнь полной и счастливой. Люблю тебя, верю тебе и горжусь тем, что ты моя жена!

Открытки для любимых на День семьи Изображение: Dall-E 3

Для мужа

Любимый мой муж! Спасибо тебе за твою надежность, крепкое плечо и спокойствие, которое ты даришь. Ты мой фундамент, мой дом и самая большая поддержка. Люблю тебя и верю в нас всегда!

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Дорогой! Спасибо за то, что ты рядом, за твою силу, заботу и верность, которую чувствую каждый день. Желаю тебе уверенности в завтрашнем дне и здоровья. Знай, что моя любовь к тебе — навсегда.

Открытка с поздравлением с Днем семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Мой самый лучший муж! Ты не только часть моей семьи, ты мой партнер, защитник и самый близкий друг. Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Пусть наша любовь будет тихой гаванью, где всегда тепло и надежно. Люблю тебя!

Душевная картинка для поздравления с Днем семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Любимый! Спасибо за твои руки, которые все могут починить, за твое сердце, которое всегда открыто для нас, и за верность, в которой я никогда не сомневаюсь. Желаю тебе сил, удачи и чувствовать, как сильно я тебя ценю и люблю!

Открытка на День семьи, любви и верности с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

Дорогой муж! В этот особенный день хочу сказать спасибо за нашу семью, за твою мудрость и терпение. Ты — моя опора и мое счастье. Пусть наша любовь будет крепкой, как дуб, а верность — основой нашей жизни. Люблю тебя!

Трогательная картинка для близких на День семьи, любви и верности Изображение: «Шедеврум»

Февроньки

У Дня Петра и Февронии есть свой символ — ромашка. Ведь неслучайно на этом цветке гадают на любовь! Открытки, вырезанные в форме ромашки, называют февроньками и дарят в День семьи по аналогии с валентинками на День Святого Валентина. Дарить февроньки можно не только мужу и жене, но и родителям, сестрам и братьям, бабушкам и дедушкам.

Красивая февронька на День семьи Изображение: «Шедеврум»

Февронька на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Красивая февронька на День семьи Изображение: Dall-E 3

Февронька на День семьи, любви и верности Изображение: Dall-E 3

Красивая февронька на День семьи Изображение: «Шедеврум»