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09:10, 8 июля 2025Россия

Под Москвой жители устроили драку со строителями дороги и попали на видео

Жители Королева устроили драку со строителями дороги через парк «Лосиный остров»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жители подмосковного Королева устроили драку со строителями дороги через парк «Лосиный остров». Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовали в группе «Подслушано Королев» во «ВКонтакте».

На представленном ролике видно, как группа граждан окружает рабочих и технику. Люди хотят пообщаться с представителями строительной компании. Диалог не складывается — к ним подходят сотрудники в масках. В толпе начинаются стычки, за происходящим наблюдают полицейские, не реагируя на просьбы о помощи.

По данным группы, строительная техника пыталась заехать в «Лосиный остров» со стороны Финского поселка. Активисты уже несколько раз останавливали стройку, поскольку у сотрудников не было необходимых документов. Жители Подмосковья пытались не допустить уничтожения даже части зеленой природной территории.

Ранее сообщалось, что корейские рабочие подрались с мигрантами из Средней Азии в Приморском крае, конфликт сняли на видео.

ЖЗЛ
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