Последние секунды полета рухнувшего возле дома в российском регионе борта сняли на видео

Shot опубликовал кадры последних секунд полета рухнувшего в Татарстане борта

Последние секунды полета рухнувшего возле дома в Татарстане легкомоторного борта сняли на видео. Ролик опубликовал Shot в своем Telegram.

По данным канала, кадры сняты в районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Дубки». На них видно пролетающий в небе легкомоторный самолет — предположительно, Cessna 337 Skymaster.

Со слов очевидцев, через несколько минут после того, как было снято видео, борт зацепился крылом за дерево и рухнул.

Ранее сообщалось, что летательный аппарат упал на территорию частного дома в поселке Дебрышки. Сведений о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, это был учебный полет.