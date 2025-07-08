Появились кадры прощания с дважды награжденным «Золотой Звездой» Героем России

В Москве началась церемония прощания с генерал-майором Гудковым

В Москве началась церемония прощания с Героем России, генерал-майором Михаилом Гудковым. Кадры с нее опубликовал военные блогер Владимир Романов в Telegram.

На кадрах видна очередь из желающих отдать дань уважению офицеру. На переднем плане — портрет Гудкова с двумя медалями «Золотая Звезда», одну из которых он получил посмертно. На другом снимке запечатлен траурный венок от военблогеров.

Михаил Гудков стал первым в истории России человеком, дважды награжденным медалью «Золотая Звезда» — знаком особого отличия.

Президент России Владимир Путин назвал Гудкова настоящим русским офицером. Он напомнил, что генерал родился на территории Донецкой народной республики и участвовал в спецоперации с первых дней, командуя 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.