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14:05, 8 июля 2025Россия

Появились кадры прощания с дважды награжденным «Золотой Звездой» Героем России

В Москве началась церемония прощания с генерал-майором Гудковым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Москве началась церемония прощания с Героем России, генерал-майором Михаилом Гудковым. Кадры с нее опубликовал военные блогер Владимир Романов в Telegram.

На кадрах видна очередь из желающих отдать дань уважению офицеру. На переднем плане — портрет Гудкова с двумя медалями «Золотая Звезда», одну из которых он получил посмертно. На другом снимке запечатлен траурный венок от военблогеров.

Михаил Гудков стал первым в истории России человеком, дважды награжденным медалью «Золотая Звезда» — знаком особого отличия.

Президент России Владимир Путин назвал Гудкова настоящим русским офицером. Он напомнил, что генерал родился на территории Донецкой народной республики и участвовал в спецоперации с первых дней, командуя 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

ЖЗЛ
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