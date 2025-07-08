Президент Бразилии раскритиковал Трампа и сравнил его с императором

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал американского лидера Дональда Трампа и сравнил его с императором. Об этом сообщает Semafor.
«Миру не нужен император», — так бразильский политик ответил на угрозу главы Белого дома ввести новые пошлины против стран БРИКС.
Портал отмечает, что на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном Бразилия продолжает сближение с Китаем — шаг, который рискует ударить по рейтингу бразильского лидера, поскольку 75 процентов населения страны не доверяют КНР.
Ранее Лула да Силва пригрозил Трампу ответными пошлинами на товары из США. Он назвал безответственными и ошибочными угрозы политика в адрес стран, которые следуют «антиамериканской» политике БРИКС.