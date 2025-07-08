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18:02, 8 июля 2025Мир

Президент Бразилии раскритиковал Трампа и сравнил его с императором

Президент Бразилии об угрозах Трампа ввести пошлины: Миру не нужен император
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетПошлины США

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал американского лидера Дональда Трампа и сравнил его с императором. Об этом сообщает Semafor.

«Миру не нужен император», — так бразильский политик ответил на угрозу главы Белого дома ввести новые пошлины против стран БРИКС.

Портал отмечает, что на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном Бразилия продолжает сближение с Китаем — шаг, который рискует ударить по рейтингу бразильского лидера, поскольку 75 процентов населения страны не доверяют КНР.

Ранее Лула да Силва пригрозил Трампу ответными пошлинами на товары из США. Он назвал безответственными и ошибочными угрозы политика в адрес стран, которые следуют «антиамериканской» политике БРИКС.

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