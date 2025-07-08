Принц признался в двойной жизни под другим именем

Стало известно о диджейской карьере бельгийского принца Эммануэля

Младший сын короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды признался, что пытается сделать диджейскую карьеру. Об этом сообщает Page Six.

О двойной жизни, которую ведет 19-летний принц Эммануэль Леопольд Гийом Франсуа Мария, стало известно после летней вечеринки перед замком Берг, устроенной его двоюродным дядей — великим герцогом Люксембургским Анри. Свою музыку принц выпускает под другим именем: DJ Vyntrix.

За последние недели Эммануэль выложил несколько новых танцевальных композиций. После разоблачения число подписчиков его аккаунта в соцсети превысило 10 тысяч человек.

У короля Филиппа двое сыновей и две дочери: принцесса Елизавета Тереза Мария Елена, принц Габриэль Бодуэн Карл Мария, принц Эммануэль Леопольд Гийом Франсуа Мария и принцесса Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария. Корону, вероятнее всего, унаследует старшая дочь — принцесса Елизавета. Принц Эммануэль занимает лишь третье место в очереди на престол, поэтому его шансы стать королем невелики.

Ранее сообщалось, что внебрачная дочь бывшего короля Бельгии, принцесса Дельфина, оскорбилась, что ее не позвали на День короля — национальный праздник, который символизирует единство бельгийской нации.