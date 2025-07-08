Путин провел международный разговор

Путин поговорил с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин поговорил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудив торгово-экономическое партнерство двух государств. Об этом пишет официальный сайт узбекского лидера.

«Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что Россия и Узбекистан поставили задачу нарастить взаимный торговый оборот.

27 июня Путин провел в Минске встречу с Мирзиеевым. Разговор двух глав государств прошел на площадке саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).