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15:21, 8 июля 2025Бывший СССР

Путин провел международный разговор

Путин поговорил с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин поговорил со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудив торгово-экономическое партнерство двух государств. Об этом пишет официальный сайт узбекского лидера.

«Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что Россия и Узбекистан поставили задачу нарастить взаимный торговый оборот.

27 июня Путин провел в Минске встречу с Мирзиеевым. Разговор двух глав государств прошел на площадке саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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