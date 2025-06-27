Песков: Путин провел встречу с главой Узбекистана Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел в Минске встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Состоялась двусторонняя встреча президента Путина с президентом Узбекистана Мирзиёевым», — сообщил Песков на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил темпы роста ЕАЭС. По его словам, ВВП стран союза превысил 2,5 триллиона долларов.

До этого Путин присоединился к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Его визит в Белоруссию продлится два дня.