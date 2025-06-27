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17:20, 27 июня 2025Бывший СССР

Путин провел встречу с главой Узбекистана

Песков: Путин провел встречу с главой Узбекистана Мирзиёевым
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел в Минске встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Состоялась двусторонняя встреча президента Путина с президентом Узбекистана Мирзиёевым», — сообщил Песков на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил темпы роста ЕАЭС. По его словам, ВВП стран союза превысил 2,5 триллиона долларов.

До этого Путин присоединился к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Его визит в Белоруссию продлится два дня.

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