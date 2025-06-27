Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 27 июня 2025Бывший СССР

Путин присоединился к заседанию Высшего Евразийского экономического совета

РИА Новости: Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в Минске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российский лидер в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза», — отмечает агентство.

Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС 26 июня. Сообщалось, что он должен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума.

В белорусской столице российского лидера встретил президент республики Александр Лукашенко. Перед главами государств также выстроился почетный караул Вооруженных сил Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    Военблогер критически высказался о жесткой фильтрации въезжающих в Россию украинцев

    В Белоруссии лидеры ЕАЭС начали встречу в узком составе

    В России возбудили дело из-за удара дрона ВСУ по иностранному журналисту

    Посла Германии вызвали в МИД России

    Перспективы первого кроссовера Lada в России оценили

    «Путин своим ответом ловко избежал ловушки». В Китае восхитились реакцией президента России на вопрос журналиста. Что он сказал?

    42-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном топе

    В России объяснили регулярные попытки атак беспилотников ВСУ

    Российский врач передавал данные пациентов украинским спецслужбам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости