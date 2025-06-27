Путин присоединился к заседанию Высшего Евразийского экономического совета

РИА Новости: Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в Минске

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российский лидер в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза», — отмечает агентство.

Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС 26 июня. Сообщалось, что он должен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума.

В белорусской столице российского лидера встретил президент республики Александр Лукашенко. Перед главами государств также выстроился почетный караул Вооруженных сил Белоруссии.

