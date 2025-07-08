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06:26, 8 июля 2025Экономика

Россиянам рассказали о праве отказаться от работы при высокой температуре в офисе

SuperJob: Россияне могут не работать при температуре выше 28 градусов в офисе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы при превышении допустимого уровня температуры на рабочем месте, для офисных работников этот предел составляет 28 градусов. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ», — объяснил собеседник агентства.

Как указал Южалин, максимальная допустимая температура в офисе для работы должна быть не более 28 градусов. При этом он уточнил, что допустимые диапазоны оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергетических затрат организма, и для определения ограничений для своего вида работы стоит изучить документы СанПина.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в случае повышения температуры в рабочем помещении до 28,5 градуса следует сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, до 29 градусов — на 2 часа, до 30,5 градуса — на 4 часа. Работа при температуре воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к экстремальным, добавил Южалин.

Ранее стало известно, что в России только десятая часть жителей готова отказаться от отпуска в любой ситуации, если это будет продиктовано необходимостью вернуться на рабочее место.

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