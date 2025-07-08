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09:59, 8 июля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Раскрыт порядок действий в случае попадания паспортных данных к мошенникам

«Гарда»: Если паспортные данные попали к мошенникам, нужно сделать запрос в БКИ
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В том случае, если паспортные данные человека попали в руки мошенников, ему нужно убедиться в отсутствии открытых займов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил бизнес-партнер по инновационному развитию группы компаний «Гарда» Лука Сафонов, раскрывший также полный порядок действий в такой ситуации.

«Если вам стало известно, что паспортные данные оказались в руках мошенников, то необходимо запросить кредитную историю в Бюро кредитных историй (БКИ), чтобы убедиться в отсутствии займов (это можно сделать два раза в год бесплатно на "Госуслугах"). Если в БКИ обнаружится кредит, который вы не брали, следует сразу обратиться в финансовую организацию и подать заявление о мошенничестве», — сказал Сафонов.

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Он добавил, что после этого необходимо уведомить о проблеме все банки, в которых используются скомпрометированные паспортные данные. Кроме того, следует оформить запрет на дистанционное оформление кредитов. Помимо этого, Сафонов рекомендовал сразу подать заявление в полицию и заменить документ. После этого старый паспорт будет недействителен, что затруднит его использование мошенниками.

«Мошенников могут интересовать не только паспортные данные, но и другие персональные сведения: СНИЛС, ИНН, платежные данные и информация о банковских картах, контакты, фото- и видеоматериалы, доступы к "Госуслугам" и другим государственным онлайн-сервисам, а также информация о нахождении в чатах, сообществах и группах», — предостерег Сафонов.

Он уточнил, что с помощью доступа к «Госуслугам» или с паспортными данными жертв преступники смогут не только оформлять кредиты, но и регистрировать подставные компании, оформлять сим-карты и проводить фиктивные сделки с имуществом. Другие удостоверяющие личность документы злоумышленники могут использовать для создания достоверных легенд, а с помощью информации финансового характера они попытаются украсть деньги.

Тем временем мошенники начали использовать новую функцию мессенджера Telegram с предложенными публикациями, чтобы красть аккаунты россиян. Аферисты отправляют владельцам крупных каналов фишинговые ссылки, обещая крупное вознаграждение, чтобы те захотели перейти по ней.

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