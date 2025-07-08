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19:26, 8 июля 2025Забота о себе

Раскрыты четыре способа употреблять вызывающие вздутие продукты без последствий

Врач Муньос посоветовала добавить к бобовым куркуму для профилактики вздутия
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Galina Barbieri / Globallookpress.com

Врач Мария Муньос заявила, что бобовые полезны для здоровья, но зачастую они вызывают повышенное газообразование. В беседе с изданием Vanitatis она раскрыла четыре способа, благодаря которым можно употреблять эти продукты без последствий для организма.

Муньос посоветовала перед приготовлением бобовых замочить их на несколько часов в воде, чтобы устранить часть веществ, провоцирующих вздутие живота. Еще одним эффективным приемом является добавление к таким продуктам таких специй, как тмин, фенхель, лавровый лист, куркума и имбирь, продолжила она.

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Также, по словам врача, можно сделать из бобовых пюре, поскольку в таком виде они лучше усваиваются. Кроме того, для профилактики газообразования подойдут водоросли комбу, которые стоит добавить в тарелку. Муньос подчеркнула, что перед использованием этих лайфхаков нужно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии проблем с пищеварением.

Ранее терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем можно заменить соль. По ее словам, оптимальной альтернативой является лимонный сок.

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