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12:50, 8 июля 2025Россия

Раскрыты подробности продвижения российских войск в Сумской области

МО РФ: ВС РФ продвинулись в районе шести населенных пунктов в Сумской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов в Сумской области. Подробности боев за создание буферной зоны безопасности раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

Речь идет о населенных пунктах Новоивановка, Новая Сечь, Кондратовка, Юнаковка, Садки и Варачино. Бои за них вели подразделения российской группировки войск «Север».

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На сумском направлении российским войскам противостояли танковая, механизированная, две десантно-штурмовые бригады, десантно-штурмовой и штурмовой полки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцы «Севера» также за минувшие сутки продвинулись на харьковском направлении — в районе населенных пунктов Малый Бурлук, Гатище и Волчанск.

По данным МО РФ, на обоих направлениях ВСУ потеряли за сутки до 185 солдат и несколько единиц техники, среди которой — семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось об ударе по украинским энергообъектам в зоне проведения специальной военной операции. В частности, поражение было нанесено объектам газоэнергетической инфраструктуре, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

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