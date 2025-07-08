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12:47, 8 июля 2025Россия

Российские войска ударили по украинским энергообъектам

Минобороны: ВС России ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leo Correa / AP

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинским энергообъектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что поражение было нанесено объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Помимо того, за прошедшие сутки удары наносились по пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также иностранных наемников в 133-х районах.

Ранее Сухопутные войска ВСУ сообщили, что ВС России поразили областные ТЦК в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Также на Украине признали наличие пострадавших среди сотрудников военкомата в обоих городах.

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