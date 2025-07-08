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14:51, 8 июля 2025Ценности

Раскрыты самые модные мужские вещи в 2026 году

GQ: Спортивные костюмы и микрошорты станут трендовыми у мужчин в 2026 году
Екатерина Ештокина

Фото: IK ALDAMA / Globallookpress.com

Редакторы журнала GQ раскрыли самые модные мужские вещи в 2026 году. Соответствующий материал появился на сайте глянцевого издания.

Модные эксперты проанализировали показы Недели моды в Италии и Франции в текущем году, вследствие чего выявили ряд тенденций в мужских образах на весну и лето будущего сезона.

Так, мужчинам посоветовали носить полосатые брюки, куртки и рубашки. Кроме того, пижамы, спортивные костюмы и микрошорты также станут трендовыми в предстоящем сезоне, уточнили они.

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Помимо этого, специалисты обратили внимание на рубашки навыпуск, незавязанные галстуки и сандалии. «Сандалии останутся с нами и станут обязательным дополнением к вашему гардеробу, если вы хотите быть стильным. Их все чаще можно увидеть в городах по всему миру за пределами пляжей и бассейнов», — пояснили журналисты.

В список также вошли винтажные кожаные куртки. «Тренд, который подразумевает заимствование одежды у родителей и бабушек и дедушек, продолжает быть хитом», — заявили эксперты.

В заключение редакторы подчеркнули, что дизайнеры сделали акцент на фиолетовые оттенки в одежде и вышивку на тканях, назвав ее дорогим и модным украшением 2026 года.

Ранее в июле были перечислены 11 модных вещей для жары. Так, в список самых удобных в жаркую погоду изделий журналисты WWD внесли платье длины миди с бретелью на шее.

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