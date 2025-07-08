РФС принял решение по делу «Торпедо»

Спецкомиссия РФС решила, что клуб «Торпедо» нарушил регламент

Спецкомиссия Российского футбольного союза (РФС) приняла решение по делу футбольного клуба «Торпедо». Об этом стало известно «Рейтингу Букмекеров».

По информации источника, комиссия единогласно вынесла решение, что клуб нарушил регламент. Отмечается, что «Торпедо» могут оштрафовать в размере до 50 миллионов рублей, снять очки в чемпионате России или исключить из числа участников соревнований.

Ранее владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольному арбитру. Они находятся в СИЗО.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в чемпионат России.

