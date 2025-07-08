Рогов рассказал о продвижении ВС России в сторону Запорожья

Рогов: Российские войска ведут бои на окраине села Плавни в Запорожской области

Российские войска продолжают продвижение в сторону города Запорожье. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись на север вдоль берега Днепра, начались бои на окраинах села Плавни, расположенного севернее Каменского», — рассказал он.

По его словам, российские войска продвинулись на запад и северо-запад от сел Лобковое и Степовое в Запорожской области, ведутся бои на окраине села Плавни.

Ранее российские военнослужащие в результате удара по территориальному центру комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Запорожье уничтожили более десятка его сотрудников. Он назвал последние удары российских войск по ТЦК помощью украинцам в сопротивлении насильственной мобилизации.