Роспотребнадзор сообщил о случае заражения человека смертельным вирусом от летучей мыши

Роспотребнадзор заявил о случае заражения человека лиссавирусом от летучей мыши

В Австралии мужчина заразился смертельным заболеванием — лиссавирусом — от летучей мыши. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс мужчину укусила зараженная летучая мышь. После развития тяжелой симптоматики мужчина скончался в больнице штата. С 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом в Австралии», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, лиссавирус схож с вирусом бешенства, передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После появления симптомов заболевания лечение бессильно. Единственной профилактикой заболевания является вакцина от бешенства, которую необходимо ввести сразу после укуса животного.

Угроза распространения инфекции на территории России отсутствует, утверждают в пресс-службе Роспотребнадзора, так как вирус не передается от человека к человеку. При этом, переносчики обитают только на территории Австралии.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России ожидается в августе. По данным ведомства, наибольший риск заражения ожидается в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах.