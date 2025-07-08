Россия потребовала от США предоставить сведения о выданном Польшей россиянине

Посольство РФ потребовало от Госдепа США информацию о выданном Польшей Васильеве

Посольство России в Вашингтоне направило в Государственный департамент США ноту с требованием предоставить информацию о россиянине Дмитрии Васильеве, выданного Польшей по запросу американских властей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба российского диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией вокруг гражданина РФ. Дипмиссия призвала Госдеп предоставить сведения о местонахождении, состоянии здоровья, процессуальном статусе Васильева, а также обеспечить к нему допуск российских консульских сотрудников.

О том, что Польша решила выдать США экс-главу российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве по запросу Вашингтона, сообщалось в июне. Мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.