Россиян предупредили о серьезности заявлений о новых «самых жестких санкциях»

Экономист Кульбака призвал серьезно отнестись к новым самым жестким санкциям ЕС

Комментируя заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, пообещавшего России «самые жесткие санкции» с 2022 года, экономист Николай Кульбака призвал серьезно отнестись к этим словам. Своим мнением он поделился с «Ридусом».

Так, специалист подчеркнул, что планируемые рестрикции не будут чересчур радикальными, однако следует понимать, что это станет очередным ударом и нагрузкой для экономики страны.

«Я бы относился к этому серьезно (…) потому, что каждый новый пакет санкций — это дополнительная нагрузка, дополнительный уровень инфляции, дополнительные проблемы для российской экономики», — пояснил он.

Накануне Барро сообщил, что Европейский союз (ЕС) готовится ввести против России «самые жесткие санкции» с начала спецоперации. Он уточнил, что они затронут нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, помогающих Москве в обходе ограничительных мер.