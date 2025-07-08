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14:13, 8 июля 2025Путешествия

Россиян высадили из готовящегося к взлету самолета и оставили в аэропорту на 10 часов

Российские туристы 10 часов ждут в аэропорту Новосибирска вылета в Анталью
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Готовящихся к взлету из Новосибирска туристов оставили на десять часов в аэропорту из-за задержки вылета в турецкую Анталью. Об этом сообщает Telegram-канал «ТурДом».

Рейс авиакомпании Southwind 2S 256 должен был отправиться в 02:55, однако после посадки пассажиров самолет не смог взлететь. По сообщению очевидцев, во время движения по взлетно-посадочной полосе лайнер резко начал тормозить и якобы повредил шины.

«После этого нас высадили, попросили подождать. В итоге в 8:00 отправили получать багаж без лишних слов. Сейчас разбронировали билеты и вывели в зону выдачи багажа. Сорванный отпуск, сутки без сна, но зато предложили бесплатную воду», — рассказал пассажир Telegram-каналу АСТ-54 Black.

На данный момент рейс перенесли на 17:00 по местному времени. Авиакомпания не комментировала ситуацию.

Всего в воздушной гавани задерживаются сразу два рейса в Анталью. Рейс из Новосибирска SU 802 также сдвинули на 11 часов. Причиной задержки стало затянувшееся возвращение лайнера из курортного города. По плану воздушное судно должно было прибыть 7 июля около 12 ночи.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч организованных туристов пострадали от транспортного коллапса на минувших выходных. Авиационный кризис, который произошел 5-7 июля из-за налетов украинских беспилотников на города страны, вызвал массовые задержки и отмены рейсов.

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