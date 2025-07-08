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17:59, 8 июля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам с яйцами в стенах дали совет

Юрист Нечаева: На оставляющих в стенах яйца строителей нужно писать заявление
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Недобросовестные строители, оставляющие тухлые яйца в квартирах россиян, могут быть привлечены к ответственности, рассказала «Ленте.ру» юрист Екатерина Нечаева. Она также посоветовала обращаться за компенсацией к застройщикам.

«На строителей нужно написать заявление, и пускай с ними работает полиция. Если они связываются с жильцами с других номеров — полиция все равно может установить их личности, современные технологии это позволяют. Это один путь. Второй — привлекать непосредственно застройщиков», — сказала Нечаева.

По ее словам, застройщик несет полную ответственность за нанятых ими людей. Она предложила жильцам предъявлять претензии непосредственно ему — тогда компания должна будет за свой счет устранить проблему.

«По соглашению сторон жильцам также может быть выплачена компенсация — собственник может ее потребовать. Если не получается решить вопрос мирно, жильцы могут обратиться в суд. И уже в судебном порядке потребовать у застройщика устранение проблемы и взыскать компенсацию», — заключила юрист.

Ранее стало известно, что в России участились случаи, когда строители оставляют яйца в стенах новостроек с целью саботажа. Владельцы не могут самостоятельно найти источник запаха, из-за чего вынуждены покупать эту информацию у строителей.

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