Строители начали оставлять покупателям жилья неприятные сюрпризы

SHOT: Российские строители начали оставлять яйца в стенах квартир

В России участились случаи, когда строители оставляют яйца в стенах новостроек с целью саботажа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Бригада оставляет несколько яиц в стенах квартиры. Через некоторое время яйца тухнут и начинают пахнуть. Владельцы не могут самостоятельно найти источник запаха, из-за чего вынуждены покупать эту информацию у строителей. Подобные случаи были зафиксированы в Екатеринбурге, где бригада спрятала яйца под розетку, и в столичной квартире на Рублевском шоссе, где рабочие потребовали 100 тысяч рублей за информацию о точном месте нахождения яиц.

Чтобы избежать подобной ситуации, покупатели новостроек принимают меры при приеме жилья. Новые собственники вынуждены простукивать стены и сканировать пространство тепловизором, чтобы обнаружить яйца заранее.

Ранее сообщалось, что в начале июля в России подешевела ипотека. Ставки по рыночным кредитам на жилье в 20 крупнейших банках страны снизились за полгода почти на пять процентных пунктов.