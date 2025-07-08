Российская пара поселила в «однушке» полсотни кошек и бросила

В Улан-Удэ пара поселила в однокомнатной квартире 50 кошек и бросила

Пара из города Улан-Удэ в Бурятии поселила в однокомнатной квартире 50 кошек и бросила их в пустом жилье, не сумев прокормить. Об этом пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

В квартире живут как взрослые кошки, так и котята. По данным канала, большинство оставшихся в одиночестве животных страдали от инфекций, выжить удалось не всем.

Кошек пытаются спасти волонтеры, которые взялись за поиск новых хозяев для пострадавших. Защитники животных готовы самостоятельно отвезти или отправить на самолете питомцев к желающим забрать их навсегда или на временную передержку. При необходимости активисты также отвезут кошек к ветеринару на стерилизацию.

Ранее жительница Алма-Аты завела в однокомнатной квартире 136 декоративных кроликов и попала в психиатрическую лечебницу.