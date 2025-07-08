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13:16, 8 июля 2025Наука и техника

Российские военные начали применять беспилотные дрезины

«Известия»: ВС России начали применять беспилотные дрезины в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: «Известия»

Бойцы 37-й отдельной железнодорожной бригады группировки войск «Юг» начали применять беспилотные дрезины на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что на этом направлении в зоне СВО находится большое количество промышленных комплексов, соединенных между собой железной дорогой. Железнодорожное полотно сложнее уничтожить, чем автомобильную дорогу. Поэтому Вооруженные силы (ВС) России активно применяют беспилотные железнодорожные платформы для доставки различных грузов.

«Преимущества железнодорожной тележки в том, что она быстрее других видов транспорта. Работает в любых погодных условиях: грязь, снег, дождь, она двигается по железнодорожному пути. Гусеничные роботы не имеют таких преимуществ», — сказал офицер-железнодорожник с позывным Дон.

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Запас хода аппарата составляет около 50 километров, а грузоподъемность — более тонны. Железнодорожная платформа отличается простотой и надежностью конструкции.

В мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны России партию роботизированных комплексов «Депеша». Гусеничная машина может перевозить 100 килограммов груза.

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