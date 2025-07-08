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11:58, 8 июля 2025Россия

Российский школьник споткнулся о мангал на даче и едва не потерял ногу

Школьник из Москвы споткнулся о мангал на даче и едва не потерял ногу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Школьник из Москвы споткнулся о родительский мангал на даче и едва не потерял ногу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В ведомстве пояснили, что 13-летний подросток отдыхал с друзьями на природе. Бегая по траве, он не заметил мангал. Из-за столкновения несовершеннолетний разодрал ногу до кости.

Пострадавшего привезли в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Там ему собрали ткани буквально по частям.

Врачи допустили, что школьник сможет полноценно наступать на ногу спустя три недели.

Ранее стало известно, что в Тульской области 17-летняя девушка пожарила шашлыки и попала в больницу с ожогами.

До этого в Алтайском крае мужчина подавился шашлыком и пережил клиническую смерть.

ЖЗЛ
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