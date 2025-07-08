«Самые жесткие» санкции против России назвали последним выстрелом Евросоюза

Рар назвал самые жесткие санкции против РФ последним выстрелом ЕС

Лидеры стран Европы всеми силами хотят остановить продвижение Российской армии на Украине и собираются сделать «последний выстрел», готовя «самые жесткие» санкции в отношении РФ. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции — "последний выстрел", который остается в арсенале Евросоюза», — сказал эксперт.

По его мнению, в Европе также полагают, что смогут перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. «Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО (Всемирной торговой организации — прим. «Ленты.ру»)», — считает Рар.

В понедельник, 7 июля, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европейский союз (ЕС) готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. По его словам, ограничения затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, которые помогают Москве в обходе ограничительных мер.

