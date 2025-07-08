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13:38, 8 июля 2025Мир

«Самые жесткие» санкции против России назвали последним выстрелом Евросоюза

Рар назвал самые жесткие санкции против РФ последним выстрелом ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Лидеры стран Европы всеми силами хотят остановить продвижение Российской армии на Украине и собираются сделать «последний выстрел», готовя «самые жесткие» санкции в отношении РФ. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции — "последний выстрел", который остается в арсенале Евросоюза», — сказал эксперт.

По его мнению, в Европе также полагают, что смогут перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. «Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО (Всемирной торговой организации — прим. «Ленты.ру»)», — считает Рар.

В понедельник, 7 июля, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европейский союз (ЕС) готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. По его словам, ограничения затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, которые помогают Москве в обходе ограничительных мер.

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