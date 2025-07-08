В России отреагировали на планы ЕС ввести «самые жесткие» санкции за три года

Сенатор Джабаров: Россию не напугают новые санкции Евросоюза

Россию не напугают новые санкции Евросоюза, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы объединения ввести «самые жесткие» за три года рестрикции.

Ранее введение соответствующих мер анонсировал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, санкции затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, которые помогают Москве в обходе ограничительных мер.

«Во-первых, Евросоюз достал этими санкциями абсолютно. Мы на них даже не реагируем. Есть такое понятие "надорваться". Тяжеловесы, когда поднимают большой вес, надрываются. Вот, я боюсь, Евросоюз от тяжести своих же санкций, которые вводит, в первую очередь надорвется. Поэтому, я думаю, что на это надо смотреть совершенно спокойно. Нас санкции Евросоюза не напугают. Мы давно практически все отношения с Европой завершили. Это Европа стучится во всякие боковые двери, просит продать ей нефть, газ, другие материалы. Пусть уже одумаются, куда они идут», — поделился сенатор.

До этого стало известно, что трастовые фонды в Лихтенштейне парализовало из-за санкций ЕС в отношении России. По данным Financial Times, ряд фондов попали в санкционный список из-за предполагаемой связи с россиянами.

