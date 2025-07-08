Завершено расследование дела экс-главы Сергокалинского района Дагестана

Следователи завершили расследование дела бывшего главы Сергокалинского района Дагестана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 159 («Мошенничество»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 327 («Подделка официального документа») УК РФ.

По данным следствия, бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров в период с июля 2016-го по август 2022 года в сговоре с доверенным лицом и главным редактором местной газеты фиктивно трудоустроил двух местных жителей на должность водителя редакции газеты. Таким образом они похитили бюджетные денежные средства на сумму более 696 тысяч рублей.

Также, злоупотребив полномочиями, он дал указания главе сельскохозяйственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын предоставили ложные сведения о приобретении крупного рогатого скота и таким образом похитили средства Министерства сельского хозяйства в размере более 2,9 миллиона рублей.

В июле экс-главу Сергокалинского района арестовали. Его обвинили в мошенничестве, отмывании денежных средств, а также в фиктивном трудоустройстве двух односельчан. Позже против Омарова и его сына было было возбуждено новое дело о злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест.