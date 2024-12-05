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02:25, 5 декабря 2024Силовые структуры

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В Дагестане суд продлил срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья совершили теракты в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда Махачкалы.

«Советский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в суде.

В июле экс-главу Сергокалинского района арестовали. Его обвинили в мошенничестве, отмывании денежных средств, а также в фиктивном трудоустройстве двух односельчан. Позже против Омарова и его сына было возбуждено новое дело о злоупотреблении полномочиями.

Теракт в Дагестане был совершен 23 июня — боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы вели хаотичную стрельбу, позднее их ликвидировали. Число жертв атаки составило 22 человека.

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