Стало известно о просьбе Нетаньяху к Трампу

N12: Трамп даст Израилю зеленый свет атаковать Иран при необходимости

Президент США Дональд Трамп даст Израилю зеленый свет атаковать Иран, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на источники в израильском правительстве.

«Вопрос новых атак Израиля по Ирану при необходимости поднимался в ходе закрытой встречи Трампа и Нетаньяху в Белом доме. Президент США даст на это зеленый свет, если поводом для новых ударов станет попытка Тегерана восстановить свои ядерные объекты», — передает телеканал.

По словам израильских чиновников, Нетаньяху хочет достичь взаимопонимания с американским лидером по возможным переговорам с Ираном о его ядерной программе, а также« сценариев, при которых возобновление военных ударов по ядерным объектам Тегерана было бы оправдано».

Ранее Трамп заявил, что США полностью поддерживают прочный мир с Ираном, но при этом «готовы и хотят нанести удар» по республике, если Тегеран будет представлять угрозу для Вашингтона. Однако глава Белого дома выразил сомнение, что это «вновь придется сделать».