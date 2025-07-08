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12:21, 8 июля 2025Мир

Стало известно о просьбе Нетаньяху к Трампу

N12: Трамп даст Израилю зеленый свет атаковать Иран при необходимости
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп даст Израилю зеленый свет атаковать Иран, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на источники в израильском правительстве.

«Вопрос новых атак Израиля по Ирану при необходимости поднимался в ходе закрытой встречи Трампа и Нетаньяху в Белом доме. Президент США даст на это зеленый свет, если поводом для новых ударов станет попытка Тегерана восстановить свои ядерные объекты», — передает телеканал.

По словам израильских чиновников, Нетаньяху хочет достичь взаимопонимания с американским лидером по возможным переговорам с Ираном о его ядерной программе, а также« сценариев, при которых возобновление военных ударов по ядерным объектам Тегерана было бы оправдано».

Ранее Трамп заявил, что США полностью поддерживают прочный мир с Ираном, но при этом «готовы и хотят нанести удар» по республике, если Тегеран будет представлять угрозу для Вашингтона. Однако глава Белого дома выразил сомнение, что это «вновь придется сделать».

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