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10:51, 8 июля 2025Россия

Стало известно о пострадавшей при возгорании нескольких машин на парковке в Москве

Владелицу сгоревшего на парковке в Москве автомобиля экстренно госпитализировали
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Shot

Владелицу одного из сгоревших на парковке на Бескудниковском бульваре в Москве автомобилей экстренно госпитализировали. О пострадавшей при происшествии стало известно Shot.

По данным канала, самочувствие женщины резко ухудшилось, когда она увидела обугленный автомобиль Zeekr, который недавно приобрела за семь миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на парковке загорелись не менее шести автомобилей. По последним данным, их было восемь.

Очевидцы рассказывали «Ленте.ру», что инцидент произошел после того, как один из автовладельцев производил некие манипуляции под капотом своей машины — транспортное средство внезапно задымилось и «вспыхнуло как факел». Затем огонь перекинулся на соседние автомобили.

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